Serie C Catania-Benevento | segui la diretta testuale live

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di lunedì 2 settembre 2024) Tempo di lettura: 2 minuti14? – Ilsi difende con ordine provando a ripartire sfruttando la velocità di Lamesta e Lanini. 9? – Ammonito anche Acampora per un fallo su Sturaro in mezzo al campo. 7? – Ammonito Viviani per un fallo all’altezza della bandierina. 3?- Non c’è un attimo di sosta: ilsi fa sorprendere da Lunetta ma all’ultimo momento Capellini chiude in angolo in piena area di rigore. 2? – Buona iniziatica di Lamesta sulla destra, la palla giunge a Viviani che calcia dalla lunga distanza: alto di poco. 1? – Dopo appena quaranta secondi ilè subito pericoloso con un sinistro di Carpani che sfiora il palo alla sinistra di Nunziante. 1? – PARTITI! Inizia la sfida del “Massimino”, in palio tre punti importantissimi nel match più atteso del secondo turno del girone C tra due squadre tra le più accreditate al salto di categoria.