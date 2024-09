Serie A ufficiale l’esordio al Gewiss Stadium | Atalanta-Fiorentina domenica 15 alle 15

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di lunedì 2 settembre 2024) La LegaA ha annunciato date e orari della quarta giornata, ufficializzando anticipi e posticipi del turno che segnerà la ripresa del campionato dopo la pausa riservata agli impegni dei Nazionali. Per l’sarà anchedelfinalmente al completo, al termine dei lunghi lavori di riqualificazione che hanno interessato l’impianto: l’appuntamento è15 di15 settembre (diretta su Dazn). La giornata si aprirà sabato15 con Como-Bologna (Dazn), per proseguire poi con Empoli-Juventus (18, Dazn) e Milan-Venezia (20,45, Dazn/Sky). Primo lunch match della stagione Genoa-Roma (12.30, Dazn): in contemporanea con la sfida tra nerazzurri e viola, Torino-Lecce (Dazn).18 toccherà a Cagliari-Napoli (Dazn/Sky). Posticipole riservato ai campioni d’Italia in carica, sul campo del Monza (20.45, Dazn).