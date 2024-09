Quanto è alto Tony Effe e perché Maria Sofia Federico lo ha difeso

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di lunedì 2 settembre 2024) “” è probabilmente la domanda più gettonata di questa estate in ambito gossipparo dopo che il trapper è stato visto al fianco di donne famose come Chiara Ferragni e Giulia De Lellis. La risposta è molto semplice e ce l’ha fornita Google: 1.71. Un’altezza che è stata giudicata da alcuni sotto la media e per questo presa di mira. Sotto un video in cuidichiara di amarsi e piacersi esteticamente (nel dettaglio ha detto: “Mi guardo sullo schermo e dico: ‘Come ho fatto a diventare così bello?’“, ndr) alcuni utenti hanno ironizzato sulla sua altezza prendendolo apertamente in giro. Un clima che non è affatto piaciuto ache, tornata nelle vesti dell’influencer attivista dopo la parentesi nell’accademia di Rocco Siffredi, ha detto una cosa giusta e sensata: basta fare bodyshaming.