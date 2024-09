Olly e Angelina Mango duetto nel singolo Per due come noi

Leggi tutta la notizia su spettacolo.eu

(Di lunedì 2 settembre 2024)torna con ilPer duenoi, incon, che anticipa il tour nei club del cantautore genovese Dopo il successo di Devastante, che a oggi ha ottenuto oltre 53mln di stream totali, esce venerdì 6 settembre Per duenoi, un nuovodiche lo vede per la prima volta collaborare con la cantautrice. Il brano è disponibile da venerdì su tutte le piattaforme digitali e in radio. Ad accompagnare la canzone un videoclip con la regia di Simone Peluso. Il brano, scritto a quattro mani dae prodotto dai due artisti insieme a JVLI, è una collaborazione importante nata in maniera spontanea da un rapporto di stima reciproca tra i giovanissimi artisti ed è stato altrettanto naturale fare di questo brano, che parla di vita a due, un