(Di lunedì 2 settembre 2024) (Adnkronos) – Il Festival Lirico dei Teatri di Pietra ha concluso ieri, 2 settembre, presso il piccolo gioiello dell’antichità romana della Villa di Terme Vigliatore, risalente al II secolo a. C., il proprio omaggio, in, aldell’asistematicità, Manlio, in occasione deldella nascita. Ultimo erede dall’antica scuola cinica, ateo, empio, nichilista coerentemente col suo pensiero, non ha lasciato nessuna eredità filosofica e nulla poteva lasciare, semmai ha lasciato il nulla come sua eredità ultrafilosofica. Il pensiero, l’elogio, la rapsodia del nulla. Valvola di sfogo in età grave fu per lui la, vena dionisiaca del nostro tempo, e soprattutto il sodalizio con Franco Battiato; ecco che la canzone “è la più breve opera dello spirito eppure ne possiede tutta la solennità”.