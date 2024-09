Mamma mia che culo il Feroce Salentino ma a due a centrocampo è un suicidio

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di lunedì 2 settembre 2024) FALLI DA DIETRO (rubrica nata nel 2008. Le successive sono goffe imitazioni di “copioni” senza fantasia)COMMENTO ALLA 3° GIORNATA DEL CAMPIONATO 2024-25mia cheil. Notte delle emozioni, delle meraviglie e delle pazzie al Maradona. Lezione di calcio dei Ducali irrefrenabili. Due pali e poi il gol per un rigore inesistente, almeno fino a qualche anno fa, ma giusto con queste nuove regole. Napoli in totale difficoltà. Soprattutto adove i due concedono praterie sconfinate. Zambo, come ci ha ormai abituati, è uno zombi. E Charlie Brown somiglia più a Linus con coperta e dito in bocca, spaesato com’è là in mezzo. Si affannano all’arrembaggio gli azzurri. Ma non c’è uno straccio di idea di gioco. Più passano i minuti e più ci si rende conto che lì davanti non la butteranno mai dentro.