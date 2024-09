L’estrema destra vince in Turingia ma la vera novità si chiama Sahra Wagenknecht

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di lunedì 2 settembre 2024) Adesso AfD è davvero un’Alternativa per la Germania (AfD), come vuole il suo nome. Il partito di estremae anti-immigrazione, infatti, ha ottenuto una larga e «storica» vittoria nello Stato orientale della: quasi un terzo dei voti, con nove punti di vantaggio sulla Cdu, il partito conservatore fu della Merkel, e di gran lunga davanti ai tre partiti di governo tedeschi. I quali, di fronte a questo risultato, hanno parlato per bocca del cancelliere Olaf Scholz, ammettendo mestamente che «si tratta di risultati amari».