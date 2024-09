From | ecco quando uscirà la terza stagione su Paramount+ svelato anche il cast

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di lunedì 2 settembre 2024) Svelatie data d'uscita delladella serie horror che arriverà come sempre in streaming suPoche ore fa,ha rivelato i nuovi componenti deldelladi, e la sua data d'uscita sulla piattaforma streaming. Robert Joy (CSI: NY) e Samantha Brown (Y: The Last Man) sono i nuovi nomi che si uniranno aldell'ensemble. Joy interpreterà Henry, un uomo scurrile a cui gli anni non sono stati gentili, mentre Brown interpreterà Acosta, un nuovo agente di polizia. La serie horror, molto apprezzata dalla critica e dal pubblico, farà ritorno in Italia sulla piattaformaa partire dal 4 ottobre prossimo. In streaming sono attualmente disponibili gli episodi delle due