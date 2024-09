Fiorentina Pradè | Sul mercato abbiamo fatto ciò che volevamo

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 2 settembre 2024) “Contro il Monza era importante non perdere perché siamo una squadra che non hauna costruzione, ma una ricostruzione visto che sono andati via dodici calciatori e ne sono arrivati altrettanti, di cui cinque nelle ultime 48-72 ore“. Sono queste le parole del direttore sportivo della, Daniele, ai microfoni dei canali ufficiali del del club viola. “Sono fiducioso sul lavoro di Palladino, sono convinto che lui ci darà tanto,un cambiamento radicale e bisogna avere la pazienza giusta di aspettare. Sapevamo di poter avere delle difficoltà sulperché c’erano delle situazioni anomale però alla finequello chee da martedì inizierà il nostro percorso“.