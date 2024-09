F1 la Ferrari non depone le armi! Resta viva la speranza di vincere il Mondiale costruttori

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 2 settembre 2024) Non è ancora tempo di deporre le, per la. L’apoteosi monzese rilancia, difatti, le ambizioni del Cavallino Rampante nella rincorsa al. D’altronde Red Bull e McLaren sono avanti rispettivamente di 39 e 31 punti. Parliamo dell’equivalente di meno di un Gran Premio. “Che stagione da infarto, tra alti e bassi” ha detto Charles Leclerc alla radio subito dopo aver conquistato il successo nel GP d’Italia. Il monegasco ha sintetizzato alla perfezione quanto sta accadendo in questo 2024. Al riguardo, a Maranello anzichè farsi terrorizzare dallo spettro di dover già impostare lo sviluppo in ottica 2025 (ovverosia l’ennesimo “anno prossimo”), hanno saputo esorcizzarlo. Le Rosse escono rassicurate dall’appuntamento casalingo, perché ladi imporsi quantomeno nella classifica riservata ai team è ancora. Proprio semplice non sarà, anzi.