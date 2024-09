Criptovalute una favola | ecco perché sono contrario

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di lunedì 2 settembre 2024) di Franco Fronzoni Compaiono continuamente articoli sulle monete virtuali. Personalmente,sorpreso che esistano ancora indicazioni in favore di queste iniziative; io necompletamente avverso, ritenendola una delle più grandi speculazioni (?), mai ideate (grande genialità). Provo a darne motivazioni lasciando a voi la conclusione. Inizio raccontando una favoletta. Possedevo 100.000 euro e decisi di fondare una criptovaluta, il Marilyncoin, affidandone la gestione ad un perfetto e serio Organismo automatico a garanzia del futuro agire; il patto fu di un Euro per un Marilyncoin; il mercato ha reagito bene (non dico se da me influenzato, o, meno) e, nel corso del tempo, il valore della mia valuta è aumentato fino ad un valore attuale di circa 50.000, ma aveva anche raggiunto il valore di ben 70.000, così come era diminuito a meno di 20.