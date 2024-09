Confessione choc di Sangare | E capitato E gli altri detenuti non lo vogliono

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di lunedì 2 settembre 2024) Interrogato questa mattina dal gip nel carcere di Bergamo, alla presenza del pm Emanuele Marchisio e del suo legale Giacomo Maj, Moussanon avrebbe espresso parole di pentimento per aver ucciso Sharon Verzeni. Durante la prima, a un mese esatto dall'omicidio, il 30enne ha riconosciuto di essersi "pentito di aver fatto quella cosa lì", ma "purtroppo è, è passato un mese, piangere non posso piangere, non ti puoi buttare giùmenti non ti rialzi più", ha aggiunto, sottolineando che in quello che ha fatto "c'era anche una zona di comfort". La sera dopo l'omicidio, infatti, il 30enne ha partecipato a una grigliata con degli amici, prima ancora di sbarazzarsi dell'arma del delitto, ritrovata sotterrata vicino all'Adda con "evidenti tracce ematiche", e degli abiti indossati quella notte.