Calcio il Galatasaray si fionda su Osimhen | trattativa in corso

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di lunedì 2 settembre 2024) Novità in arrivo in casa Napoli: ilha avviato i contatti con il club partenopeo per provare a strappare dalle mani di Aurelio De Laurentiis il cartellino di Victor. L’attaccante, dopo aver visto sfumare l’ipotesi Chelsea e l’ipotesi Arabia Saudita, è rimasto di proprietà del Napoli, ma fuori dalla rosa di Antonio Conte. La, che dovrebbe concludersi entro il 13 settembre, è stata accelerata dall’infortunio di Mauro Icardi, che rischia di restare fuori dai campi per circa un mese. Il, che necessita di un attaccante di spessore, sembra aver trovato un accordo con il Napoli per un prestito secco fino al 30 giugno 2025.