Bus di linea incendiato cosa succede! Proprio davanti all’ospedale

(Di lunedì 2 settembre 2024) Un bus della43 Gtt ha preso fuoco nella mattinata di oggi, lunedì 2 settembre 2024, mentre si trovava alla fermata dell’ospedale San Luigi di Orbassano, in regione Gonzole. L’incendio ha provocato una colonna di fumo nero visibile da lontano, creando allarme tra i presenti e i passanti. Intervento tempestivo dei vigili del fuoco Sul posto sono immediatamente intervenuti i vigili del fuoco dei distaccamenti di Grugliasco Allamano e Rivalta di Torino, che hanno domato le fiamme e messo in sicurezza l’area. Grazie alla loro prontezza e alla collaborazione dei passeggeri, l’incendio non ha causato feriti né intossicati. L’allarme dei passeggeri e la prontezza del conducente L’incendio è stato notato da alcuni passeggeri del mezzo pubblico, che hanno prontamente avvisato il conducente.