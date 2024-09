Baronissi la Sindaca Anna Petta eletta nel direttivo regionale di Anci l’Associazione dei Comuni campani

Leggi tutta la notizia su zon

(Di lunedì 2 settembre 2024) Ladiè stataquesta mattina a Napoli membro del Consigliodell’a (Associazione Nazionaled’Italia). “Il mio nuovo ruolo nel Consigliodell’a mi permetterà di rappresentare non solo la nostra città di, ma anche gli altridella provincia. Il mio obiettivo è chiaro: promuovere lo sviluppo e la competitività del nostro territorio, intervenendo in tutte le sedi istituzionali per tutelare gli interessi delle autonomie locali. Ritengo che i nostrisiano il cuore pulsante del nostro Paese e che la loro valorizzazione sia fondamentale per il benessere dei cittadini. Lavorerò fianco a fianco con il Presidente Carlo Marino e con gli altri membri del Consiglioper garantire che le esigenze dei nostri territori siano ascoltate e riste.