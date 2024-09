Azioni di marketing per promuovere un negozio di articoli sportivi

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di lunedì 2 settembre 2024)la propria attività è sempre stato molto importante per riuscire a raggiungere nuovi clienti. La promozione oggi però riveste un ruolo di maggiore rilievo, in quanto serve sia a distinguersi su un mercato che è sempre più ricco di competitor che operano sia in sede fisica sia online, sia per riuscire a raggiungere più facilmente un pubblico in target e fidelizzarlo. Undi, data la forte concorrenza, ha bisogno di integrare dellediche siano in grado diilsia online sia offline. In questo modo è possibile andare ad ampliare i touchpoint, ossia i punti di contatto tra marchio e potenziali clienti, riuscendo anche ad aumentare le vendite. Ma vediamo nel dettaglio quali sono le possibili attività edimaggiormente indicate per chi ha undi