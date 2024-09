Aumentano gli occupati ma le ore si dimezzano | vi racconto una storia vera

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 2 settembre 2024) Statistiche d’estate.gli: grandi giornali e tv a rilanciare dichiarazioni di ottimismo e di successo. Il paese si muove, cresce, progredisce. Ben nascosto fra chiacchiere e gossip il dato della diminuzione delle ore lavorate: come si concilia con l’ottimismo del paese che cresce rigoglioso? Nella seconda parte del post viuna, di questi tempi, un esempio di come stiano tutti mentendo. Anche le statistiche ci dicono che l’Italia è sempre più po. Prima però un po’ di esercizio mentale in un paese che l’Alzheimer ce l’ha nel suo dna. La mente dei più maturi fra noi corre facilmente alla stagione dei “contratti di solidarietà” (Legge n. 863/1984) che si diffusero massicciamente nella seconda metà degli anni 80, specie nelle grandi industrie in crisi.