3 Days to Kill | la spiegazione del finale del film con Kevin Costner

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di lunedì 2 settembre 2024) 3to: ladeldelconIl premio Oscarha dagli anni Ottanta in poi dato vita ad alcune memorabili interpretazioni inaltrettanto iconici. Basta pensare a titoli come Gli intoccabili, Balla coi lupi o Un mondo perfetto per comprendere la grandezza dicome interprete. Negli ultimi anni egli ha continuato a recitare in progetti di diverso genere, tra cui alcuni interessanti thriller d’azione. Tra questi si annoverano Jack Ryan – L’iniziazione, Criminal e, in particolare, 3to(qui la recensione). Uscito nel 2014, questo vedeintento a compiere un’ultima pericolosa missione da agente della CIA. Ilè diretto da McG, pseudonimo di Joseph McGinty Nichol, regista già noto per aver diretto iCharlie’s Angels, Charlie’s Angels – Più che mai e Terminator Salvation.