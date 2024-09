Volley chi sono gli azzurri Campioni del Mondo U17? Un figlio d’arte e un bomber mancino da Zlatanov ad Argano

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 1 settembre 2024) Manuelè stato il grande protagonista dell’Italia ai trionfali Mondiali Under 17 dimaschile, venendo tra l’altro premiato come miglior giocatore del torneo. L’azzurro è stato incoronato meritatamente come MVP e si è tolto la sua prima grande soddisfazione internazionale, confermandosi un autentico talento e un potenziale predestinato a traguardi più elevati. Nato a Piacenza il 7 marzo 2008 (dunque ha da poco compiuto sedici anni) è ildel grande Hristo (142 presenze con la Nazionale Italiana, disputò le Olimpiadi di Pechino 2008) e nipote di Dimitar (stella della Bulgaria, argento alle Olimpiadi di Mosca 1980 e ai Mondiali 1970). Curiosamente il successo iridato è giunto proprio a Sòfia, città natale del papà e capitale del Paese del nonno paterno.