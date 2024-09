Volano stracci nel M5s Offese a Castellone per le tesi pro-Grillo

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 1 settembre 2024) "La cura delle parole e l’attenzione per il linguaggio sono importanti (). Le espressioni verbali aggressive devono essere considerate al pari di comportamenti violenti". È a questo passaggio dello statuto del Movimento 5 Stelle, "la cura delle parole", che la vicepresidente grillina del Senato, Mariolina, fa riferimento in un post pubblicato qualche giorno fa sul suo profilo Instagram. La risposta della base? Una marea di insulti da decine di "pseudo-tifosi", come lei stessa li definisce.gli, insomma, all’interno del Movimento e il dibattito al vetriolo, dagli scontri tra il fondatore Beppe Grillpo e il leader ed ex premier Giuseppe Conte dei giorni scorsi, dilaga ora tra popolo ed eletti.