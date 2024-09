Rientrata la rivolta al carcere minorile ' Beccaria' di Milano

Leggi tutta la notizia su agi

(Di domenica 1 settembre 2024) AGI - Sono rientrati nelle prime ore di stamane i disordini scoppiati ieri nell'istituto penale' di, che ha subito danni ingenti. Lo riferisce la Uilpa Polizia penitenziaria. Il bilancio è di alcuni contusi non gravi, anche fra gli agenti, e di un detenuto ricoverato in ospedale e piantonato dalla polizia di Stato, in mancanza di operatori penitenziari. "Il piantonamento sarà rilevato alle 8 dalla Polizia penitenziaria, peraltro con agenti che hanno lavorato fino alle 5 passate, dopo meno di tre ore di riposo", sottolinea Gennarino De Fazio, segretario generale della Uilpa Polizia Penitenziaria.