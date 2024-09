Parigi 2024 | polemica su permanenza cinque cerchi sulla Torre Eiffel

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 1 settembre 2024) La sindaca diAnne Hidalgo ha affermato iolimpici saranno mantenutianche dopo la fine delle Paralimpiadi, per farne un’installazione permanente. Ciò ha scatenato una serie di commenti e prese di posizione in Francia. “Come sindaco di, la decisione spetta a me. Ho il benestare del Cio , e sì, iresterannonon sarà mai più la stessa, e voglio che rimanga questo spirito di festa così vivo che hanno portato i Giochi”, le parole di Hidalgo. La ministra della Cultura (dimissionaria) Rachida Dati ha commentato così, su X, le parole della sindaca: “Prima di prendere qualsiasi decisione o di fare qualsiasi annuncio sul mantenimento degli anelli olimpici, tutte le procedure devono essere rispettate e vanno fatte delle consultazioni volte a proteggere quello che è un patrimonio.