Orlando sarà il candidato ma il campo largo è finito Bomba M5s su Renzi e il Pd

(Di domenica 1 settembre 2024) Si sblocca la candidatura di Andreadel Pd alla presidenza della Regione Liguria per il centrosinistra, a si apre un "cratere" nelvisto il gigantesco "no" del Movimento 5 Stelle a Matteo. Tutto come previsto, dunque. Più o meno. Nel giorno in cui il senatore grillino Luca Pirondini si fa da parte, lanciando ufficialmente la corsa del demper il dopo-Toti, il Movimento di Giuseppe Conte resta fermo sul 'no' a Italia Viva ribadendo l'avviso ai dem: "Sia consapevole cheè deflagrante per ilprogressista". In attesa di capire come e quantodeterminate il veto, la segretaria Elly Schlein può sorridere solo in parte per l'epilogo del dossier regionali dopo l'intesa già raggiunta in Umbria ed Emilia Romagna. Il M5s, mette infatti agli atti Conte, sostiene "convintamente" la candidatura di