Letizia di Spagna scatenata alle Paralimpiadi la complicità con gli atleti e il tifo dagli spalti

(Di domenica 1 settembre 2024) La Reginaè una grande appassionata di sport e non perde mai l’occasione per godersi lo spettacolo di una gara avvincente. Nel mese di agosto è stata a Parigi a far ilper glidella delegazione spagnola nel corso dei Giochi Olimpici 2024. In questi giorni, la reale è tornata nella capitale francese per stare al fianco dei campioni dellediDopo aver incantato la folla con gli eleganti look sfoggiati durante le celebrazioni per le Olimpiadi di Parigi,è tornata in Francia in una veste più casual. Impegni istituzionali l’hanno costretta a perdere la cerimonia d’apertura delle, ma la regina è arrivata in città il 31 luglio con l’intenzione di restarci ben più di giorno, da trascorrere supportando i campioni spagnoli che da Parigi sognano di tornare a casa con una mea.