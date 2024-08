La bellezza paralimpica al tempo di Photoshop

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 1 settembre 2024) L'immagine. Aveva ragione quel vecchio professore brontolone di nome Giovanni Sartori quando ammoniva sul passaggio dall'homo sapiens all'homo videns; perchè l'immagine ha talmente prevalso da aver sorpassato le persone stesse. Non esiste foto che non sia ritoccata dai programmi, dalle app: la macchina fotografica digitale si allontana dall'uso quotidiano perché si esaurisce in una funzione (scatto e catalogazione) non sufficiente a quel che ci serve. Serve scattare alla svelta e ritoccare, riconfigurare, risettarsi. Per condividere e gareggiare nella stessa gara del bello omologato. L'immagine creata supera l'immagine di quel che siamo. Siamo nelin cui cerchiamo la deformazione per apparire più belli. E uso non a caso- provocatoriamente - la parola “deformazione”.