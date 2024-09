Il Vino Ce grandi etichette all’ombra della Reggia | le aziende italiane incontrano gli operatori casertani

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di domenica 1 settembre 2024) Per la prima volta 27 eccellenze delitaliano saranno a Caserta per la prima edizione de “IlCe”, l’appuntamento organizzato per il 23 settembre al Parco Maria Carolina, a pochi passi dalla. Il mondo vitivinicolo del Paese guarda con attenzione alla provincia e ai suoi pubblici esercizi che negli ultimi anni hanno visto crescere le presenze del 25%. Unico nel suo genere in Terra di Lavoro, questo grande b2b wine tasting è riservato ai professionisti dell’horeca egrande distribuzione che incontreranno alcuni deinomi delcome Donnafugata, Molinari, Marchesi de Frescobaldi e Tenute Capaldo. Arrivano infatti da Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Veneto, Lombardia, Toscana, Marche, Lazio, Puglia e Campania, ma rappresentano quasi tutte le regioni perché tra loro ci sono anche alcuni dei distributori più importanti d’Italia.