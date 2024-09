Ha preso a pugni pareti e tavolo dopo aver appreso la notizia | la reazione di Osimhen è clamorosa!

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di domenica 1 settembre 2024) In casa Napoli bisogna fare i conti con una situazione delicata. Infatti, un azzurro è stato autore di unaincredibile. Non sono ore facili per il Napoli. Nonostante la vittoria in rimonta contro il Parma, la dirigenza azzurra è costretta a fare i conti con una situazione difficile. Dal mercato estivo è arrivato Romelu Lukaku, il quale ha già siglato la sua prima rete in azzurro. D’altra parte, però, non è stata risolta la grana legata a Victor. Quest’ultimo, continua ad essere un tesserato partenopeo, ma è fuori dal progetto nato alla Corte del Vesuvio. La situazione, si sarebbe complicata ancor piùla fine del mercato. Infatti, le ultime ore della sessione estiva sono state molto confusionarie per Victore il suo entourage. L’attaccante, da mesi, sognava un approdo in Premier League che però non si è mai concretizzato.