Gran Premio di Monza parata di vip | da Jacobs a Sylla tutti pazzi per i motori

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 1 settembre 2024), 1 settembre 2024 – “È la terza gara a cui assisto dal vivo. Sono venuto anel 2021 dopo le Olimpiadi, poi sono stato al Gp di Abu Dhabi e adesso sono tornato qui. Fosse per me li farei, però le tempistiche non coincidono con quelle che sono le mie gare quindi devo riuscire a trovare i momenti giusti per venire". Marcelpasseggia nel paddock dell'autodromo dida "super appassionato di Formula 1" e "ovviamente da tifoso Ferrari, anche se Lewis Hamilton è il mio idolo a livello sportivo, non solo a livello della F1. Quindi non vedo l’ora che l’anno prossimo lui arrivi nella famiglia Ferrari per fare una combo perfetta". Nel tempio della velocità è il giorno degli sportivi.