Dalle elementari al festival del cinema | Che emozioni a Venezia vorrei tanto fare l’attore

(Di domenica 1 settembre 2024) Fermo, 1 settembre 2024 – Un attimo prima sei un ragazzo che va in quinta elementare, con gli amici, i sogni, le lezioni di canto, di chitarra, di ginnastica. Poco dopo ti ritrovi aldeldi, con la mano stretta da quella di Sergio Rubini, ale foto insieme con Alessio Boni, Alessandro Preziosi, Giusy Buscemi e tanti altri. È il sogno che sta vivendo Ettore Cardinali, 11 appena, la sua vita era a Torre San Patrizio fino allo scorso anno, poi è stato scelto per interpretare il giovanissimo Leopardi nella fiction per la Rai diretta appunto da Rubini. È tornato proprio ieri da, ha dormito fino a tardi e poi racconta, con una maturità incredibile e tutta la gioia della sua giovane età: “Interpretare Leopardi è stato per me un grande onore e un privilegio, è stato un poeta immenso, ‘infinito’.