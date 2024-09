Cutolo | L’Arezzo ora è più forte A Pesaro con tutti i nuovi acquisti

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 1 settembre 2024) di Luca Amorosi AREZZO Dentro Santoro e Chierico, fuori Catanese. Restano Borra e Zona, che rimane però fuori lista. Queste, in estrema sintesi, le ultime operazioni del mercato amaranto finalizzate nella serata di ieri, prima della scadenza a mezzanotte. Si conclude così una finestra di trattative che ha portato a 14 conferme, 12 cessioni e 12. Tra continuità e rinnovamento, insomma, come spiega il direttore, che ha tenuto una conferenza stampa per tracciare un bilancio a bocce ferme. "Continuità per me era la parola d’ordine perché ho iniziato questo percorso due anni fa con persone da cui ho imparato tanto ma dove ero anch’io parte attiva - ha sottolineato- Sentivo mio ciò che avevamo fatto e l’ho portato avanti facendo ora ciò che serviva per alzare il livello della rosa ed essere più competitivi, come ci eravamo ripromessi.