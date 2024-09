Collision 31 08 2024 Verso All Out

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di domenica 1 settembre 2024) Benvenuti all’analisi di AEW, andato in onda dal Premier Center di Sioux Falls, South Dakota. Questa sera vedremo diversi match interessanti, tra cui un incontro che determinerà la sfidante al TBS Championship di Mercedes Mone ad All Out. Orange Cassidy, Kyle O’Reilly e Hologram vs The Beast Mortos, Lee Moriarty e Johnny TV (3,3 / 5) Il match inizia con O’Reilly e Johnny TV che si scambiano calci e lottano a terra. Cassidy entra con il suo stile noncurante, seguito da Hologram che mostra la sua agilità. Mortos domina per un periodo, eseguendo un Pounce devastante su tutti gli avversari. Hologram si mette in mostra con un tuffo sulla folla all’esterno. Nel finale, dopo una serie di mosse ad alto impatto, Hologram esegue una reverse Spanish Fly su Johnny TV dalla seconda corda, seguita da un roll-up per la vittoria.