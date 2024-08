Us Open 2024 Lorenzo Musetti ko al terzo turno

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 31 agosto 2024) Roma, 31 agosto- Stop aldegli Usper. Fresco del bronzo olimpico, l'azzurro ha dovuto inchinarsi in 4 set contro lo statunitense Brandon Nakashima, che vola agli ottavi. Il risultato è stato 6-2 3-6 6-3 7-6 (4), dopo 3 ore e un quarto di battaglia e il quarto set deciso al tie break. "E' stata una partita di altissimo livello. Nakashima ha meritato e il servizio è stata la sua arma vincente. Fa male perché credo di aver giocato una delle migliori partite da quando gioco sul cemento, ho espresso un ottimo livello di tennis, a parte il primo set, in cui lui mi ha investito, ma dal secondo set in poi ho dominato lo scambio e questo mi faceva ben sperare", ha commentato. "E' stata impressionante la sua continuità al servizio e questo lo ha sicuramente aiutato a rimanere in partita.