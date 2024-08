Traffico Roma del 31-08-2024 ore 17 | 00

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di sabato 31 agosto 2024)infomobilità un servizio a cura di luce verde e diservizi per la mobilità Bentrovati dalla stazione non molto ilpresente in queste ore lungo le strade della capitale conclusi i lavori di bonifica dopo il Vasto incendio dei giorni scorsi lungo viale Cavalieri di Vittorio Veneto la strada che collega Piazzale Clodio a Monte Mario conosciuta acome la panoramica terminati i lavori la strada e quindi riaperta la circolazione al Testaccio fino alle ore 17 lavori di potatura in via Galvani con chiusura della strada tra via Nicola zabaglia via Beniamino Franklin indicazioni anche per le linee bus in programma questa sera 20:45 all’Olimpico l’incontro di calcio Lazio Milan per la terza giornata di Serie A possibili disagi alla circolazione nell’area del Foro Italico dalle 18 alle 23 per il trasporto pubblico la linea ferroviaria fl3-viterbo interrotta per lavori ...