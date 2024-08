Temptation Island segreti | cosa succede dopo falò e gestione coppie

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di sabato 31 agosto 2024) È quasi tutto pronto per12, il viaggio dei sentimenti di Canale 5 che torna in onda a partire da martedì 10 settembre 2024. Sarà Filippo Bisciglia a narrare le vicende, mantenendo il suo ruolo di guida per leche decidono di mettere alla prova la loro relazione sull'isola delle tentazioni. In un'intervista rilasciata a Uomini e Donne Magazine Chiara Bray, una delle autrici del programma, ha svelato alcuni retroscena inediti su ciò che accade dietro le quinte e che il pubblico da casa non vede mai.dietro le quinte: il ruolo degli autori e il sostegno alleLa Bray ha raccontato che ogni coppia che partecipa aè seguita da un singolo autore, una sorta di "angelo custode" che li accompagna durante tutto il loro percorso nel reality.