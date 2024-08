Sommer si riscatta in Inter-Atalanta è sicurezza nel gioco

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 31 agosto 2024)è stato protagonista silenzioso di. Ma non per il rendimento tra i pali. Il portiere si è distinto nella costruzione del. PRESTAZIONE DEL RISCATTO –ha visto il riscatto di Yann. Non che il portiere sia stato messo in discussione dopo la grandissima stagione scorsa, sia chiaro. Ma gli errori alla prima col Genoa avevano lasciato una brutta impressione. Totalmente cancellati dalla prestazione coi bergamaschi. FONDAMENTALE NEL– Sia chiaro chenon ha dovuto fare gli straordinari, almeno nella concezione classica del suo lavoro. Una sola parata, nel primo tempo, su un tiro da fuori di Zappacosta. Ma dove è stato davvero chiamato in causa è nella costruzione del. Con 70 tocchi e 58 passaggi di cui 53 realizzati è secondo di tutta la partita nella gestione della palla.