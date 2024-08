Osimhen vive da separato in casa a Napoli

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di sabato 31 agosto 2024) Victor, un caso di mercato che divide. Lezione di un De Laurentiis autorevole ed autoritario ad un calciatore capriccioso ed al suo procuratore? Oppure grossa perdita economica a fronte di un mercato sontuoso e dispendioso? Sportmediaset fa il punto sul caso piĂą clamoroso di questa sessione estiva del calciomercato europeo.non va al Chelsea Il mercato in entrata del è stato decisamente scoppiettante con diversi colpi messi a segno dal ds Manna che hanno accontentato Antonio Conte, primo fra tutti Romelu Lukaku. Ma inpartenopea non sono bastati tre mesi di trattative per riuscire a trovare una soluzione alla situazione piĂą spinosa, quella che riguarda il futuro di VictorÂ. Il Chelsea, destinazione gradita dal giocatore, non è riuscito a formulare un’offerta convincente e così il nigeriano resta a, dain