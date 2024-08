Max Gazzè dà il Liberi Tutti a Sesto Fiorentino

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 31 agosto 2024)(Fi), 31 agosto 2024 – È affidata a Maxcol suo nuovo progetto “Musicae Loci” la serata di “Libera”, il festival musicale in piazza Vittorio Veneto, che coincide con l’anniversario della Liberazione della città. Domani alle 21,30 a ingresso libero, il cantante, bassista, compositore e cantastorie dall’irrefrenabile immaginazione, salirà sul palco con l’Orchestra Popolare del Saltarello, intrecciando le sue note ai ritmi della musica popolare e della tradizione. Tanti i nomi di rilievo che si avvicenderanno sul palco del centro di. La serata inaugurale di questa sera di “” vede sul palco la band dello ZoMusic Contest. Il 2 settembre in scena i Modena City Ramblers, Known Physics e Alessandroni, il giorno successivo sarà la volta di Paolo Benvegnù, Demagó e Smitch in Blu Ray.