In Inter-Atalanta Inzaghi riscrive lo schema ‘da terzo a terzo’

(Di sabato 31 agosto 2024)(4-0) è il primo capolavoro stagionale dei nerazzurri e di Simone. Contro i bergamaschi il tecnico Campione d’Italiaaddirittura lo“da”. SINFONIA PERFETTA – Ieri sera a San Siro è andata in scena una sinfonia pressoché perfetta.è stata un assoluto capolavoro dei Campioni d’Italia, che lanciano un segnale a tutta la Serie A. Per certi versi, ha ricordato un altro 4-0no della scorsa stagione. Ossia quello contro la Fiorentina, arrivato sempre alla terza giornata. Un’altra occasione in cui i nerazzurri dispiegarono una prestazione di calcio spettacolare, annichilendo l’avversario. Edi ieri è quasi migliore, considerando la caratura dell’avversario e le piccole novità introdotte da Simone. Inclusa una revisione sorprendente di unoperfezionato appena pochi mesi fa.