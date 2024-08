Il Venezia al fantacalcio | la formazione titolare chi prendere e chi evitare

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 31 agosto 2024) Milano, 31 agosto 2024 – Con l'uomo della promozione, Paolo Vanoli, accasatosi al Torino, Antonelli e tutta la società arancioneroverde ha deciso di puntare su Eusebio Di Francesco. L'ex allenatore del Frosinone, ha un'altra opportunità: salvare il. La base di partenza sulla quale lavorare è molto simile a quella che è riuscita a salire in Serie A tramite i playoff. Dunque, ci sono certezze come Pohjanpalo, ma sono tanti giocatori che dovranno reggere l'impatto con la massima serie perché di giocatori già pronti per la A ce ne sono davvero pochi. Di Francesco porta ala sua idea di gioco, quella che stava per salvare il Frosinone. Un gioco offensivo e divertente, ma anche con una evidente fragilità difensiva come indicano i 69 gol subiti e lo status di terza peggior difesa di A nella sua ultima avventura.