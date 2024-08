Il Pd va verso uno Ius Soli ' temperato'

Leggi tutta la notizia su agi

(Di sabato 31 agosto 2024) AGI - Puntare sullo Iusper riformare la legge sulla cittadinanza. Sarebbe questo, riferiscono fonti parlamentari del Partito democratico, l'orientamento che sta emergendo fra gli eletti dem e che la segretaria Pd, Elly Schlein, ha in qualche modo presentato alla festa dell'Unità di Terni. "Nelle nostre classi non ci sono italiani e stranieri, ma bambine e bambini che hanno lo stesso diritto a una istruzione di qualità. Certo che dobbiamo cambiare la legge sulla cittadinanza, il Pd c'è, ma non per deludere le aspettative. Per noi chi nasce e cresce in Italia è italiano e non bisogna negare questo diritto", sono state le parole della leader dem. Un passo in avanti rispetto alla proposta formulata, per ora a parole, dal leader di Forza Italia, Antonio Tajani e 'tradotta' in un emendamento al ddl Sicurezza dal gruppo di Azione alla Camera.