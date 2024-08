Il Napoli mette Osimhen fuori dalla lista Serie A | il racconto delle 24 ore di follia che hanno portato a questa situazione illogica

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 31 agosto 2024) Ciperso tutti. Ci perde il, che si ritrova un saldo negativo di mercato di oltre 100 milioni di euro (ed era già molto alto). Ci perde anche, e non poco, Victor, che era convinto di salutareestate, per accordi presi l’anno scorso, ma che invece resta a disposizione di Antonio Conte. Anzi, nemmeno, perché il nigeriano non è stato inserito nelladei 25 nomi per la composizione della rosa da presentare allaA. Di fatto si allenerà a Castel Volturno da separato in casa. Che è clamoroso. Si parla di un attaccante con una clausola di 130 milioni di euro, con un ingaggio da circa 11 milioni di euro netti (tra i più alti dellaA) che fino a gennaio dovrà restare fermo a guardare gli altri. Con conseguente deprezzamento del suo cartellino e soprattutto condizione che non potrà essere ottimale. Ci perdono davvero tutti, insomma.