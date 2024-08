Il mago oscuro di Rhûn e i nuovi cattivi de Gli Anelli del Potere 2 sono stati spiegati

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di sabato 31 agosto 2024) Il Signore degli: Glidelha introdotto ungruppi di villain a—ma chie cosa significa questo per la storia della Seconda Era? Questo nuovoè un mistero, poiché finora non c’è un’indicazione chiara di come si allinei al canone di Tolkien., in generale, è una regione poco esplorata della Terra di Mezzo, quindi il viaggio dello Straniero con Nori è un territorio completamente nuovo per un adattamento cinematografico de Il Signore degli. Nell’episodio 2 della seconda stagione di Glidel, intitolato “Dove le stellestrane”, lo Straniero, Nori e Poppy arrivano finalmente a, e le cose iniziano rapidamente a deteriorarsi. Lo stesso gruppo di cultisti responsabile dell’invio degli accoliti nella prima stagione appare di nuovo, guidato da unminaccioso con intenzioni oscure.