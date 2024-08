Il figlio di Totti debutta in campo e volano insulti | la vergogna in Coppa Italia | Video

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 31 agosto 2024) Non è facile essere Cristian. Sì, ildi Francesco, uno che non solo ha vinto il Mondiale nel magico 2006, ma ha pure scritto pagine di storia nel nostro calcio. Il classicod'arte, insomma. In pochi, nel mondo del pallone, possono dire di aver retto il confronto con i celebri genitori. Sandro Mazzola,del mitico Valentino (ma suo fratello Ferruccio, per esempio, ne ha sempre sofferto pur essendo dotatissimo). Ovviamente Paolo Maldini, addirittura più forte di una leggenda come Cesare. E ovviamente Bobo Vieri, che ha oscurato la fama di papà Bob, genietto un po' incompiuto degli anni Settanta. Difficile, forse impossibile per Cristian paragonarsi al Pupone. Ma lui ci prova, con un giusta e sana incoscienza.