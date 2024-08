Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di sabato 31 agosto 2024) I tredeldeglisono stati forgiati nella prima stagione de “Il Signore degli: Glidel” e hanno trovato i loro proprietari nella seconda stagione. Come serie prequel ai film de “Il Signore degli”, “Glidel” sta costruendo la trama che porterà alla creazione dell’Unico Anello. Ovviamente, ciò implica che prima debbano essere forgiati gli altri: 19 in totale, divisi tra le diverse razze della Terra di Mezzo. Non sorprende quindi che la prima stagione si sia conclusa con la creazione dei primi tre. Le note di J.R.R. Tolkien sottolineano che glideglifurono creati perché glitemevano il passare del tempo. Alla fine della prima stagione, era chiaro che glistavano morendo (o meglio, svanendo) e che dovevano o abbandonare la Terra di Mezzo o scomparire.