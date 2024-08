Gli Anelli del Potere 2 – Sam Hazeldine riflette sul suo ruolo di Adar nella seconda stagione

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di sabato 31 agosto 2024) Lade Il Signore degli: Glidelè arrivata su Prime Video e c’è un notevole cambiamento nel cast rispetto alla prima. Joseph Mawle, cheprimainterpretava, è stato sostituito da Sam. Ora,si è aperto a proposito dell’assunzione del, dicendo a ComicBook che è stato un piacere assumere ilche ha descritto come un “personaggio così ricco”. “No, in realtà non lo è stato, è stato davvero un piacere”, ha dettoquando gli è stato chiesto se assumere ilfosse una sfida. “Penso che sia perché si tratta di un personaggio così ricco che è stato creato dagli sceneggiatori e da Josephprima. Quindi, è stato un vero privilegio assumere quel personaggio e vedere dove lo porterà la storia. Quindi, mi sono davvero divertito. Mi è piaciuta ogni parte”.