Emporio solidale a Torre del Moro | Un progetto contro la povertà

(Di sabato 31 agosto 2024) Il futurodi Cesena sta per diventare realtà. La fine dei lavori dell’intero polo di via Guido Rossa, adel, è prevista entro fine anno. La retecesenate si amplia ulteriormente. Prende forma, giorno dopo giorno, il nuovodi Cesena nell’area artigianale di via Guido Rossa 140, adel, dove a partire dal prossimo gennaio saranno operativi gli uffici della Stazione di Posta – Centro servizi (distribuiti su due piani) e i locali del marketprogettato per i nuclei familiari più fragili che vivono una condizione di particolare difficoltà socio-economica. Sulla base di quanto condiviso dalle ditte appaltatrici, FS Costruzioni e Ingegneria Emiliana Società Benefit, i lavori procedono nel pieno rispetto del programma.