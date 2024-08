Dalla domotica fino alla telemedicina Ecco i vantaggi della connessione ultraveloce

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 31 agosto 2024) È una collaborazione che va avanti da anni, quella tra Open Fiber e il Comune di Santarcangelo. Con reciproca soddisfazione. "Grazie all’ottimo rapporto con l’amministrazione comunale – spiega Grazia Serena D’Agostino, Field manager di Open Fiber in Emilia-Romagna – realizzeremo l’infrastruttura Ftth (Fiber to the home, fibraa casa) del ‘Piano Italia a 1 Giga’. Progetto che si aggiungeretedel Piano Bul (Banda ultra larga) già realizzata nelle cosiddette ‘aree bianche’ del comune e che garantisce a cittadini e imprese performance elevate in termini di velocità, latenza ed affidabilità. Graziein fibra ottica i territori interessati sono più competitivi in diversi ambiti, dall’innovazione nelle case (, streaming, ma anche collegamenti video, gaming) al turismo, dal telelavoro".