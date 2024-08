Crosetto | Primo G7 sulla difesa in Italia L’Europa lavori unita contro tutte le autocrazie

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di sabato 31 agosto 2024) Il Ministro della, Guido, intervenendo al Globsec Forum di Praga, ha sottolineato l’importanza della nomina di un commissario europeo per la, definendola “giustissima”, poichénon si è mai occupata adeguatamente di questa materia “ed ora dobbiamo recuperare il tempo perso”.ha annunciato che, sotto la Presidenzana, si terrà per la prima volta un G7 dedicato alla, evidenziando come la guerra in Ucraina abbia risvegliato la consapevolezza che larichiede investimenti e scelte rapide e soprattutto un’Europa che siaanche in questo campo.: “Dialogare con Africa e Paesi del Brics” Secondo il Ministro, “ha capito troppo tardi di dover contare sulle proprie Forze Armate per garantire libertà e democrazia, e ora deve accelerare nella costruzione del pilastro europeo della Nato”.