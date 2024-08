Casa a prima vista lunedì 2 settembre su Real Time torna la sfida tv tra gli agenti immobiliari

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di sabato 31 agosto 2024) Inizia una nuova stagione delity incentrato sulla compravendita immobiliare che giorno dopo giorno ha conquistato gli spettatori diventando un vero cult. Il 2con una nuova stagione, in onda dalal venerdì alle 20:30 sue discovery +, dove è disponibile on demand. Ility è l'adattamento italiano di Chasseur D'Appart, il format francese esportato anche in altri paesi tra cui il Belgio, i Paesi Bassi, la Germania e la Norvegia. Come funzionaNel nuovo programma televisivo, la ricerca dellaperfetta si trasforma in una competizione avvincente tra. In ogni puntata, tre esperti del settore sino per soddisfare le richieste di clienti esigenti, alla