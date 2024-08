Brasile Corte suprema decreta blocco X

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di sabato 31 agosto 2024) 7.00 E' scattato alla mezzanotte locale ildel social network X in, stabilito dalla decisione di un giudice dellaper non aver nominato un rappresentante legale nel Paese L'accesso al sito del social media,precedentemente noto come Twitter, non è più possibile per gli utenti,che incontrano un messaggio che chiede loro di ricaricare il browser quando entrano nel portale, ma l'accesso non risulta mai possibile.Previste multe giornaliere di 50mila reais (8 mila euro)per chi userà il Vpn per aggirare il